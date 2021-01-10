«التربية»: لا امتحانات ورقية أو إلكترونية للفصل الأول من العام الدراسي الحالي

– استكمال الدراسة لجميع المراحل وفق المواعيد المحددة بالقرار الوزاري لنظام التعليم عن بعد عقد وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل مقصيد اجتماعًا مع عدد من المسؤولين والمدراء والمراقبين والموجهين لدراسة آلية تقييم الطلبة في الفصل الأول من العام الدراسي 2020 – 2021.وأكد الوكيل فيصل المقصيد على أنه لن يكون هناك أية امتحانات ورقية أو إلكترونية للفصل التعليمي الأول من العام الدراسي الحالي 2020 – 2021، مشيرًا إلى استكمال الدراسة لجميع المراحل والمناطق التعليمية وفق المواعيد المحددة بالقرار الوزاري لنظام التعليم عن بعد (الاونلاين) المعمول به في الوقت الحالي بكافة المدارس. وذكر المقصيد أن الاجتماع تناول عدة مقترحات خاصة بطريقة تقييم الطلبة وجميعها محل نظر، وسيتم رفعها إلى وزير التربية الدكتور علي المضف واتخاذ القرار النهائي بعد دراستها بشكل كامل.وجدد المقصيد التأكيد على حرص وزارة التربية على سلامة وصحة ومستقبل المتعلمين، وإتخاذ القرارات التي تصب في صالح الطالب والعملية التعليمية برمتها، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.حضر الاجتماع الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيل المساعد للتعليم الخاص د. عبدالمحسن الحويلة، ورئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، ومدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني، ومدير إدارة نظم المعلومات بالإنابة ضيدان العجمي، وعددًا من المراقبين وموجهي العموم.