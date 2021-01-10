«السكنية»: 3599 مواطناً في «المطلاع» و«جنوب عبدالله المبارك» تسلموا شهادات قسائمهم

– 8000 مواطن حصلوا على مواعيد مسبقة من خلال المنصة الإلكترونيةكشف المتحدث الرسمي بإسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح، اليوم الأحد، عن تسليم الإدارات المختصة 3599 شهادة لمن يهمه الأمر للمواطنين أصحاب القسائم الجاهزة ضمن مشروعي مدينة المطلاع السكنية (2370) وجنوب عبدالله المبارك (1229) حتى يوم الخميس الماضي.وأشار الرويح، إلى أن ما يقارب 8000 مواطن حصلوا على مواعيد مسبقة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة لزيارة المؤسسة بهدف الحصول على شهادات لمن يهمه الأمر والمخطط “الكروكي” لإستكمال اجراءات بناء قسائمهم السكنية.وأكد الرويح، أن المؤسسة تحرص خلال عملية توزيع الشهادات على الإلتزام بآلية التباعد الإجتماعي والاجراءات الصحية والضوابط الاحترازية التي دعت لها السلطات الصحية وحسب آلية ثابتة ومرنة.