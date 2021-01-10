العتل: تشغيل مستشفى الجهراء الجديد قبل انتهاء كفالات الصيانة.. ضرورة

حذر رئيس جمعية المهندسين المهندس فيصل العتل من استمرار تأجيل تشغيل مستشفى الجهراء الجديد رغم استلام المباني قبل نحو عام دون الاستفادة من كفالات وضمانات صيانة المشروع خلال فترة التشغيل الأولى، مطالبا بضرورة تشغيل المستشفى للاستفادة من المدة الباقية من الكفالات.وقال العتل في تصريح صحفي، إن الكوادر التطوعية المتخصصة في الجمعية جاهزة للمساعدة في إطلاق تشغيل مستشفى الجهراء الجديد، لافتا الى أن لجنة إدارة المرافق ورابطة المهندسين الطبيين على استعداد تام للتعاون مع الجهات المعنية في وزارةالصحة أو غيرها من الجهات للإعداد و تشغيل هذا المبنى.وأبدى العتل استغرابه من استمرار عدم استغلال المبنى بسبب أعذار يمكن تلافيها فنيا مع اقتراب انتهاء مدة الكفالة على المبنى، مبينا أنه “يجب أن نحقق الفائدة المرجوة من المستشفى والانتقال إليه وتشغيله فهو هدية المغفور له إن شاء الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله لأهالي الجهراء”.وتابع العتل، “من الواضح أننا نعاني في الدولة من عدم تلبية احتياجات مرافق الدولة ومشاريعها من بعض التخصصات الهندسية وغيرها من المهن ذات العلاقة بالمستشفيات وغيرها من المرافق”، مضيفا أن تشغيل مستشفى الجهراء الجديد بات أمرا ملحا جدا مع الازدحام المستمر والشديد في المستشفى القديم وكذلك ارتفاع عدد سكان بوجود مناطق سعد العبد الله وجابر الأحمد وغيرها وعزم الدولة على البدء بتأهيل جنوب سعد العبد الله ومن ثم المطلاع وغيرها من المناطق.