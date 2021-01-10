«المعلومات المدنية»: إطلاق نسخة جديدة من تطبيق «كويت فايندر».. للأجهزة الذكية والكمبيوتر

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية اليوم الأحد عن إطلاق نسخة جديدة من تطبيق (كويت فايندر) على الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر يتضمن مجموعة من الخصائص والوظائف الجديدة.وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في تصريح صحفي إن اطلاق نسخة (كويت فايندر) الجديدة جاءت بناء على طلب قاعدة المستخدمين الواسعة للتطبيق واهتماما بملاحظاتهم وطلباتهم مشيرا إلى فريق متكامل لمتابعة ومراجعة الملاحظات بشكل يومي.وأضاف العسعوسي انه نظرا للاستخدام المتزايد لبرنامج (كويت فايندر) على الأجهزة المكتبية فقد ارتأت الهيئة ان تقدم نسخة جديدة تماما من البرنامج والتي تم تطويرها بأحدث اللغات البرمجية مع مراعاة الجوانب الأمنية وأفضل الممارسات في تطوير التطبيق بالشكل الذي يتيح للمستخدم تجربة سلسة ومريحة عند الاستخدام.وأوضح انه أيضا تم إطلاق نسخة جديدة للأجهزة الذكية لدعم التحديثات التي تمت على أنظمة التشغيل والاستفادة من إمكانيات هذه الأنظمة حيث تم إضافة وتحسين العديد من الوظائف الموجودة في التطبيق.وذكر انه من بينها إضافة الربط مع تطبيق (الواتس اب) بحيث يمكن فتح العناوين التي يتم مشاركتها من خلاله مباشرة على (كويت فايندر) واتاحة إمكانية ربط أنظمة وتطبيقات أخرى مع تطبيق (كويت فايندر) بطريقة سهلة وبسيطة.وأوضح انه تم إضافة خاصية صورة داخل صورة خلال وضع الملاحة (الأجهزة التي تعمل بنظام اندرويد) واظهار خيارات المسارات المتاحة للمستخدم وتحسين أداء واستهلاك البطارية وإمكانية إضافة موقع العمل والمنزل بشكل أسهل وامكانية تحديد موقع اصطفاف السيارة والوصول اليها ودعم اخر اصدارات أنظمة التشغيل.وأشار الى ان عملية تطوير وتحسين (كويت فايندر) تقوم على تحليل البيانات والمعطيات ودراسة سلوك المستخدم لافتا الى انه شهد توسعا كبيرا في الاستخدام خلال العام الماضي اذ بلغ عدد مرات تنزيل التطبيق أكثر من مليون وخمسين ألف مرة وان معدل المستخدمين النشطين يوميا يبلغ 171 ألف مستخدم بنسبة زيادة 32 في المئة عن بداية يناير 2020.وذكر العسعوسي انه يتم تنفيذ أكثر من 25 مليون عملية بحث شهريا باستخدام كويت فايندر إضافة إلى استخدام الوظائف المختلفة التي يوفرها التطبيق.وأعرب عن سعادته بنجاح وتقبل المستخدمين لخاصية التصوير المحيطي (StreetView) التي يوفرها برنامج (كويت فايندر) وتغطي جميع الطرق في دولة الكويت موضحا ان هذه الخاصية تم استخدامها بمعدل 8 مليون مرة شهريا خلال عام 2020.وبين ان الهيئة تقوم حاليا بتحديث الصور في مختلف مناطق الكويت من خلال كوادرها وتجهيزاتها دون أي تكلفة مبينا انه قد تم تحديث أكثر من 4500 كيلومتر من الشوارع حيث تم الانتهاء من محافظة مبارك الكبير وأغلب محافظة الاحمدي ويتم حاليا الانتهاء من مدينة صباح الأحمد.وأفاد بأن الهيئة تسعى إلى الانتهاء من تحديث صور شوارع دولة الكويت كاملة مع نهاية شهر يوليو 2021 وذلك لتوفير وانشاء سجل تاريخي لتطور الطرق والعمران في البلاد من خلال الصور.