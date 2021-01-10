«الهلال الأحمر» تتبرع بسيارتي اسعاف للهلال الاحمر الفلسطيني

اعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الاحد تبرعها بسيارتي اسعاف مجهزتين بالكامل لمصلحة الهلال الاحمر الفلسطيني.وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () ان هذا التبرع يأتي في اطار روح التعاون المستمر والوثيق بين الجهتين في شتى المجالات الانسانية.واضاف الساير ان التبرع بسيارتي الإسعاف جاء ايضا امتدادا للاسهامات الإنسانية التي تحرص الجمعية على تقديمها لاسيما في الظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تتطلب عمليات اسعاف وانقاذ.وذكر ان هذا التبرع سيسهم في انقاذ كثير من الأرواح وتغطية جزء من حاجة المستشفيات لسيارات الاسعاف لنقل المرضى من خلال الهلال الاحمر الفلسطيني.واكد ان الجمعية مستمرة في دعم المشاريع الانسانية والصحية والتعليمية والتي “بدون شك لها اثر ايجابي على الاسر المحتاجة والمرضى من الشعب الفلسطيني الشقيق”.وقال ان الجمعية تشعر بالفخر والاعتزاز لقيامها بدور فاعل ومهم لدعم الاشقاء في فلسطين على كل المستويات الانسانية وذلك بتوجيهات من سمو امير البلاد وبالتعاون مع الهلال الاحمر الفلسطيني والمنظمات الانسانية.واعرب عن خالص الشكر والتقدير للمتبرعين وللهلال الاحمر الفلسطيني على ما بذله من جهد انساني لدعم المحتاجين من شعب فلسطين.واشاد بجهود واشراف المنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر من خلال عملية التنسيق والتعاون المستمر لخدمة الشعب الفلسطيني.