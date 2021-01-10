روما ينتزع التعادل أمام إنتر.. وميلان المستفيد

بفضل هدف متأخر من لاعبه جانلوكا مانشيني، انتزع روما التعادل 2-2 أمام ضيفه إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، الأحد، ليبقى الفريق الزائر في المركز الثاني على بعد 3 نقاط خلف الجار المتصدر ميلان.

وبسبب كرة من لورينزو بليغريني غيرت اتجاهها، أنهى صاحب الأرض الشوط الأول متقدما، قبل أن يعود إنتر ميلان ويحقق التعادل عن طريق ميلان سكرينيار بعد الاستراحة.

ووضع المغربي أشرف حكيمي إنتر ميلان في المقدمة عندما أحرز له الهدف الثاني في الدقيقة 63، قبل أن يمنح مانشيني التعادل لفريق العاصمة قبل 4 دقائق من النهاية.

وبعد التعادل، يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن جاره ميلان، في حين يحتل روما المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

وبسبب كرة من لورينزو بليغريني غيرت اتجاهها، أنهى صاحب الأرض الشوط الأول متقدما، قبل أن يعود إنتر ميلان ويحقق التعادل عن طريق ميلان سكرينيار بعد الاستراحة.

ووضع المغربي أشرف حكيمي إنتر ميلان في المقدمة عندما أحرز له الهدف الثاني في الدقيقة 63، قبل أن يمنح مانشيني التعادل لفريق العاصمة قبل 4 دقائق من النهاية.

وبعد التعادل، يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن جاره ميلان، في حين يحتل روما المركز الثالث برصيد 34 نقطة.