سفارتنا لدى اسبانيا تدعو المواطنين الى توخي الحذر من عاصفة «فيلومينا»

دعت سفارة دولة الكويت في مدريد اليوم الاحد المواطنين الكويتيين المتواجدين في مختلف المدن الاسبانية الى توخي الحذر من العاصفة الثلجية (فيلومينا) التي تضرب البلاد حاليا.وناشدت السفارة في بيان المواطنين الالتزام بالارشادات التي تصدرها الحكومات الاقليمية والسلطات الاسبانية وذلك اثر العاصفة الثلجية التي تجتاح المدن الاسبانية وعطلت النقل العام وحركة المركبات في الطرق الرئيسية والفرعية مما دعا السلطات المختصة الى اعلان حالة الطوارئ القصوى (الحمراء) حتى مساء يوم الاربعاء المقبل.كما دعت السفارة المواطنين الى التواصل معها في حالات الطوارئ على الارقام التالية (0034651111116) و(0034913869666).