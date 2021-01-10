محليات

سمو الأمير يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.. لأداء اليمين

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استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم وزير العدل الدكتور نواف سعود الياسين ورئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد جاسم بن ناجي والمستشار فؤاد خالد الزويد والذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه رعاه الله بمناسبة تعيينه عضوا في المحكمة الدستورية والمستشار عادل علي البحوه والذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه رعاه الله بمناسبة تعيينه عضوا في المحكمة الدستورية والمستشار وليد إبراهيم المعجل والذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه رعاه الله بمناسبة تعيينه عضوا في المحكمة الدستورية.حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.

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