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سمو الأمير يعزي رئيس اندونيسيا.. بضحايا سقوط طائرة الركاب

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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوكکو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سقوط طائرة الركاب الاندونيسية في بحر (جاوة) والذي أودى بحياة ركابها مبتهلا سموه حفظه الله إلى المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سقوط طائرة الركاب الاندونيسية في بحر (جاوة) والذي أودى بحياة ركابها سائلا سموه المولى تعالى للضحايا الرحمة والمغفرة.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.

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