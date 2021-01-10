سمو الأمير يهنئ سلطان عمان.. بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم مشيدا سموه رعاه الله بأواصر العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبما يشهده البلد الشقيق في عهده الميمون من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم راجيا لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل الرقي والازدهار.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.