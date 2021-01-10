وزير الإعلام ينعى الباحث والأديب والمؤرخ الكويتي خالد الأنصاري

نعى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري ببالغ الحزن والأسى الباحث والأديب والمؤرخ الكويتي خالد الأنصاري الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الأحد بعد رحلة عطاء ممتدة أثرى خلالها الحياة الثقافية في البلاد.واستذكر الوزير المطيري في تصريح صحفي إسهامات وإنجازات الفقيد باعتباره أحد رواد الثقافة في البلاد حيث عزز المكتبة الكويتية والخليجية بالمؤلفات والبحوث والدراسات القيمة.وأشار إلى أن من أهم كتب الراحل الذي كان عضو سابقا بمجلس ادارة رابطة الأدباء الكويتيين وعضوا بجمعية الفنانين الكويتيين (الكويت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.. حوادث وأخبار) و(كلمات أجنبية ومعربة باللهجة الكويتية) و(ربابنة الخليج العربي ومصنفاتهم الملاحية) وغيرها من المؤلفات.وأوضح أن الأديب الأنصاري رحمه الله أصدر مؤلفات مهمة تؤرخ حياة أهل الكويت بجزيرة فيلكا اذ اصدر عدة كتب بهذاالشأن هي (جزيرة فيلكا لمحات تاريخية واجتماعية) و(من ذكريات التعليم في جزيرة فيلكا) و(صور من الحياة القديمة في جزيرة فيلكا) و(جزيرة فيلكا صفحات من الماضي).وأعرب المطيري عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد والأسرة الأدبية والثقافية الكويتية والخليجية التي فقدت برحيله أديبا ومؤرخا معطاء مثل قيمة أدبية كويتية كبيرة ألقت بظلالها على المشهد الثقافي طوال عقود داعيا المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.