افتتح شبرة «الرقة» ليستغلها المزارعين بتنزيل انتاجهم بشكل مباشر.. بعد إغلاق استمر 3 عقود

أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثرة السمكية الشيخ محمد اليوسف الصباح أنه سوف يجري اتصالات مع عموم المحافظين لإيجاد منافذ تسويقية في جميع المحافظات الست أسوة بشبرة الرقة للخضار التي تم إفتتاحها بعد توقف دام 30 عاما. وشدد اليوسف في تصريح للصحافة المحلية ووسائل الاعلام المختلفة بعد إفتتاحه شبرة الرقة بحضور رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المزارعين المنتجين على ضرورة وجود شبرات لبيع الخضار والفاكهة لتكون منافذ لبيع المنتج المحلي وتكون قريبة من المستهلك .وأوضح اليوسف انه سيتم التنسيق مع المحافظين لاختيار الاماكن المناسبة لإنشاء شبرات خضار في المحافظات لخدمة المستهلك والمزارع الكويتي، مشيدا بجهود الاتحاد في ترميم الشبرة وتوزيع البسطات على المزارعين الكويتيين من اصحاب الرخص وبقرعة علنية تطبيقا للشفافية والعدالة الاجتماعية، ومشددا في الوقت نفسه على ان تكون الاسعار «رخيصة» وفي متناول الجميع. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين‬ عبدالله الدماك أن الشبرة وضعت لخدمة المزارعين والمستهلكين بمنتج عالي الجودة كونه مباشر من المزرعة للمستهلك وأسعار مميزة ونشكر كل من سعى لافتتاحها خاصة لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة السابق برئاسة محمد الهدية وقدم المقترح الحميدي السبيعي وحمدان العازمي وأعضاء اللجنة عبدالله فهاد العنزي وسعد الخنفور الذين دعموا المقترح وكذلك جهود رئيس وأعضاء المجلس البلدي وخاصة لجنة الأحمدي وكذلك الهيئة العامة لشؤون الزراعة بكامل قياداتها وأضاف الدماك بقوله نتمنى افتتاح شبرات مماثلة لشبرة الرقة في جميع مناطق الكويت ويتم توزيع البسطات بها بالقرعة كما حدث في هذه الشبرة عندما تم توزيع البسطات على 155 مزارعا بالقرعة ونسعى بأن توجد منافذ تسويقية تخدم المزارع والمواطن خاصة وأن الأسعار مناسبة وجودة عالية كونها مباشرة من المزرعة إلى الشبرة لتصل للمستهلك . ‪ وبدوره، قال عضو المجلس البلدي حمدي نصار العازمي سنقدم اقتراحات تخدم المزارعين والمنتج المحلي، ومنها ان يكون هناك شبرات رئيسية في جميع المحافظات ونبارك لجموع المزارعين ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين على هذه الجهود الجبارة والتي انتهت في افتتاح شبرة دام توقفها قرابة 30 عاما عادت وبأسعار تعتبر رمزية جدا لأهالي محافظة الأحمدي وهذا جاء نتيجة تكاتف وتعاون بين الاتحاد الكويتي للمزارعين والمجلس البلدي ومجلس الأمة وهيئة الزراعة لنصل الى هذا الإنجاز المميز الذي سعت له لجنة الأحمدي بالمجلس البلدي وسوف نواصل الانجاز لإيجاد شبرات مماثلة . وعلى الصعيد ذاته، قال نائب رئيس مجلس ادارة ‫الاتحاد الكويتي للمزارعين‬ حسين بن صامل نبارك للأخوة المزارعين اعادة افتتاح شبرة الرقة ونأمل أن تكون بادرة خير لتسويق المنتج النباتي المحلي ليصل للمستهلك مباشرة ونتمنى ايجاد منافذ مشابهة في جميع مناطق الكويت قريبا بتعاون جميع الجهات التي لها علاقة بالزراعة خاصة وان هذا الإنجاز عمره قرابة سنة ونصف استمرت مراسلات ومقابلات مع الاخوة أعضاء مجلس الامة السابق ممثلة بلجنة المرافق العامة وأعضاء المجلس البلدي ممثلة بلجنة الأحمدي وكذلك الهيئة العامة للزراعة ‪ ومن جانبه، بارك أمين الصندوق بالاتحاد الكويتي للمزارعين‬ جابر مرزوق العازمي لجموع المزارعين والمواطنين والمقيمين وخاصة قاطني المناطق التابعة لمحافظة الأحمدي على هذا الإنجاز الكبير في إفتتاح شبرة الرقة بعد توقفها لسنوات بل لعقود وهي غير مستقلة خاصة وأن محافظة الأحمدي تعتبر من أكثر محافظات الكويت كثافة سكانية ونشكر لجنة المرافق في مجلس الامة السابق والمجلس البلدي وهيئة الزراعة لتعاونهم البناء . ‪وبدوره، قال عضو مجلس ادارة ‫الاتحاد الكويتي للمزارعين‬ عبدالله الداهوم : نزف بشرى خاصة لأهالي محافظة الأحمدي ولأهل الكويت عامة اعادة افتتاح سوق الرقة بعد اغلاقها قرابة ثلاثة عقود لتسهيل العناء على الأهالي من الذهاب لأماكن بعيدة للتسوق فاليوم يجدون كل شيء تحت سقف واحد إضافة الى توفر العديد من الأصناف وقام الاتحاد بتوفير عدد من الشركات المختصة في استيراد الفواكة والبيض حتى يستطيع المستهلك التسوق في مكان واحد ولا يتعنى لأماكن أخرى ونتقدم بالشكر لكل من وقف إلى جانب الاتحاد ودعمه وتسليمه الشبره . ‪