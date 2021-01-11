«البيئة» ناقشت مع البلدية تخصيص عدد من المحميات الطبيعية

ناقش مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد مسألة زيادة الأراضي المحمية في البلاد مع بلدية الكويت خلال اجتماع عقد في الهيئة.وقد تم خلال اللقاء عرض الاراضي التي تصلح لأن تكون أراضي محمية كما تم عرض عدد من الاراضي التي تعتبر من المحميات والتي تتعرض للتعديات كالتحطيب والرعي الجائر كمحمية ام سديرة التي تعرف بهذا الاسم نظرا لتواجد عدد من اشجار السدر البري المعمر فيها والنادر في البيئة الكويتية وتقع شمال غرب الكويت.وقد ناقش الاجتماع قرارات المجلس الاعلى للبيئة حول تخصيص عدد من المحميات الطبيعية بهدف زيادة الرقعة الخضراء في البلاد.