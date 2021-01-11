«التطبيقي»: فتح باب التقدم لتعيين عضو هيئة تدريس بكلية التمريض ومركز اللغات

حرصاً من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تكويت الهيئة التدريسية في التخصصات العلمية بمختلف الأقسام العلمية في كلياتها ومعاهدها، ووفقا لخطة التوظيف التي تحدد احتياجاتها من شواغر الهيئة التدريسية والتدريبية.أعلن مدير إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة الدكتور حسن الفجام أنه استكمالاً للإعلان السابق والخاص بفتح باب التقديم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس في كليتي التربية الأساسية والدراسات التجارية ، تعلن الهيئة اليوم عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس بكلية التمريض من حملة الماجستير والدكتوراة في التخصصات العلمية لأقسام الكلية وذلك للكويتيين فقط، وحاجة مركز اللغات لتخصص اللغة من حملة الماجستير وللكويتيين فقط وذلك خلال الفترة من تاريخ 10/01/2021 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 18/03/2021.وأضاف د.الفجام أنه على المتقدمين الراغبين بالترشيح ضرورة الالتزام بما هو مطلوب في شروط وضوابط التقديم و الملاحظات الهامة الموجودة في الإعلان وكذلك الحرص على تقديم جميع المستندات المطلوبة حتى لا يتعرض المتقدم لإلغاء طلبه، مبينا أن التخصصات المطلوبة للأقسام العلمية مطروحة حاليا على موقع الهيئة الالكتروني www.paaet.edu.kw .وبين د. الفجام أن التقديم لكليتي الدراسات التكنولوجية والعلوم الصحية سيتم الإعلان عنهما خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من إجراءات الإعلان المطلوبة.