الشيخ محمد اليوسف يفتتح شبرة الرقة للخضار





افتتح المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثرة السمكية الشيخ محمد اليوسف شبرة الرقة للخضار بعد توقف 30 عاما، بحضور رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك.وأكد اليوسف ضرورة وجود شبرات لبيع الخضار والفاكهة لتكون منافذ لبيع المنتج المحلى وقريبة من المستهلك.وأوضح أنه سيتم التنسيق مع المحافظين لاختيار الاماكن المناسبة لانشاء شبرات خضار في المحافظات لخدمة المستهلك والمزارع الكويتي، مشيدا بجهود الاتحاد في ترميم الشبرة وتوزيع البسطات على المزارعين الكويتيين من اصحاب الرخص وبقرعة علنية تطبيقا للشفاقية والعدالة الاجتماعية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون الأسعار “رخيصة” وفي متناول الجميع.من جانبه قال عضو المجلس البلدي حمدي العازمي إنه “سنقدم اقتراحات تخدم المزارعين والمنتج المحلي، ومنها ان يكون هناك شبرات رئيسية في جميع المحافظات”. أما المزارعة نادية العثمان، فقالت “حصلنا على البسطات بالقرعة العلنية”، معربة عن دعمها لـ”مقترح انشاء منافذ لتسويق المنتج المحلى”.