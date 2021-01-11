«الصحة»: حالتا وفاة.. و527 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 154841 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 945 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية () ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 50 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4523 حالة.وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 10087 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1337514 فحصا.وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 366 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 149373 حالة.