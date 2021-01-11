«الوطني للثقافة»: الراحل خالد الانصاري أحد رواد الأدب والتأريخ المميزين في الكويت

أبن الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل المغفور له بإذن الله تعالى عضو رابطة الأدباء الكويتيين الأديب والباحث والمؤرخ خالد الانصاري أحد رواد الأدب والتأريخ المميزين في دولة الكويت.وقال العبدالجليل في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن للمغفور له بصمات واضحة في خريطة الأدب الكويتي وهو من الباحثين المعدودين في توثيق التاريخ واللهجات وما يعتريها من تغيير وتبدل بسبب تأثيراتها المتبادلة.وبين ان المغفور له ساهم بكل اقتدار وريادة في توثيق تاريخ جزيرة فيلكا وسكانها وحياتها المدنية وله في ذلك كتب وبحوث عديدة كما ساهم في إغناء مجلة (البيان) لسان حال رابطة الأدباء وكذلك الصحف والمجلات الكويتية الأخرى بمقالات غنية ساهمت في تطوير الحراك الثقافي الكويتي والخليجي.وأضاف العبدالجليل ان المغفور له حظي باهتمام الحركة الأدبية والتوثيقية في دولة الكويت حيث كلف من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمراجعة وتقييم كتاب (جزيرة فيلكا دراسة إقليمية) كما كلف أيضا بإعداد خريطة تاريخية لجزيرة فيلكا من قبل مركز البحوث والدراسات الكويتية إضافة إلى انتاجه الوافر من الكتب والدراسات الأدبية والتوثيقية المختلفة.وتقدم العبدالجليل بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد والأسرة الثقافية التي فقدت أديبا مميزا وباحثا رائدا داعيا المولى تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.