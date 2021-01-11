حمدان العازمي يطالب وزير المالية بسحب مناقصة تركيب وتشغيل (نظام إدارة الضرائب) حتى يصدر تشريع بشأنها

11 يناير 2021 | | استغرب النائب حمدان العازمي إعلان وزير المالية خليفة حمادة عن طرح مناقصة أو ممارسة تركيب وتوريد وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكاملة، قبل أن يكون هناك تشريع يسمح بفرض الضرائب.

وشدد العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة على ضرورة سحب هذه الممارسة حتى يصدر بشأن الضرائب تشريع، ومن ثم تنشر المناقصة.

وقال ” قرأت أمرا عجيبا بالنسبة لوزير المالية وأعتقد انه سيكون أحد الوزراء المؤزمين اذا استمر بهذا الاتجاه ” مشيرا إلى أن الوزير أعلن عن مناقصة أو ممارسة مختصة بتركيب وتوريد وتشغيل نظام ادارة الضرائب المتكاملة بداية الطرح 10 يناير وآخر يوم عطاء 14 فبراير 2021، وذلك من دون أن يكون لها تشريع.

وأضاف أن سير الوزير بهذا الاتجاه يؤكد الكلام ان الضرائب قادمة، متسائلا ” كيف يتم نشر هذه الممارسة من غير تشريع؟”.

وأضاف أن “هناك أقاويل إن الوزير لم يتم تعيينه إلا من أجل هذا الاتجاه، وخاصة أن له توجهات وفكرة سابقة لفرض الضرائب منذ 3 سنوات”.

وقال العازمي إن الكويت دولة غنية وتعطي دولا أخرى منحا ، بينما في المقابل تنشر ممارسة لفرض ضرائب من دون تشريع، مبينا أن “هذا الأمر خطأ ويجب على وزير المالية تدارك هذا الامر حتى لا يتعرض للمحاسبة النيابية” .

وشدد العازمي على رفضه فرض الضرائب على المواطنين، محملا رئيس الحكومة ووزير المالية المسؤولية إذا استمر هذا الاتجاه والنوايا الموجودة لفرض الضرائب.(إع)(أ.غ)