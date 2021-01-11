رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل أطلع على بعض الأعمال المنجزة في وزارة الداخلية

أطلع رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح على بعض الأعمال المنجزة في وزارة الداخلية ضمن الزيارات الميدانية التي يقوم بها جهاز متابعة الأداء الحكومي.وقام الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح بزيارة إلى وزارة الداخلية، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية عصام النهام ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، وتم من خلال الزيارة الإطلاع على بعض الأعمال وما تشهده وزارة الداخلية من نقلة نوعية في مجال العمليات ونظم المعلومات.وفي نهاية الزيارة، أشاد الشيخ أحمد المشعل بالأعمال المنجزة وتمنى لوزارة الداخلية التوفيق في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.