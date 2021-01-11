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كوريا الجنوبية تشيد بجهود الوساطة الكويتية في المصالحة الخليجية

منذ 30 دقيقة
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أشادت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بجهود الوساطة الناجحة التي قامت بها دولة الكويت من أجل المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي.وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان ان “الحكومة رحبت بنتائج قمة (العلا) المنعقدة في المملكة العربية السعودية في الخامس من شهر يناير الحالي والتي تؤكد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والاسلامي”.وأشار الى ان “كوريا الجنوبية ستواصل التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الاخرى المعنية لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الاوسط” واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي في قمة (العلا) والتي اطلق عليها أيضا قمة (السلطان قابوس والشيخ صباح) على إعادة المسار الطبيعي والصداقة الى المنطقة وتعزيز وحدة الصف الخليجي. 

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