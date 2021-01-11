«ملست آسيا» يعلن أسماء الفائزين في مسابقة «الروبوت 2021»

أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) اليوم الاثنين نتائج مسابقة أبطال الروبوت لعام 2021 والتي شهدت مشاركة الطلبة الفائزين في النسخ السابقة للمسابقة المدرسية السنوية للروبوت التي ينظمها لطلبة وزارة التربية بدولة الكويت بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.وأضاف المكتب في بيان صحفي أن الطالب عبدالوهاب الكندري حقق المركز الأول والطالب محمد العنزي المركز الثاني والطالب يوسف التميمي المركز الثالث.وقال نائب رئيس المنظمة ورئيس المكتب الإقليمي لقارة آسيا عدنان المير خلال افتتاحه مسابقة (أبطال الروبوت) التي نظتمها (ملست آسيا) إن تنظيم البرامج والمشاريع العلمية والتدريبية لشباب الكويت يأتي حرصا على المساهمة في إعدادهم وتأهيلهم بالعلوم والتقنيات العصرية الحديثة تعزيزا لقدراتهم وملكاتهم التي ينطلقون من خلالها إلى المستقبل.وأوضح المير أن المسابقات في عالم الروبوت تهدف إلى تصميم وبرمجة روبوت ذاتي الحركة قادر على تتبع مسار محدد موجود على حلبة مخصصة في أسرع زمن ممكن دون خروجه من المسار.ومن جهته قال ممثل وزارة الدولة لشؤون الشباب محمد المطيري في كلمته ان “من اهدافنا كسياسة وطنية دعم الشباب في مجالات الموهبة والابداع خاصة وأن هناك دوريا خاصا بالمواهب من الشباب وبدأ موسمه في شهر سبتمبر واستمر حتى ديسمبر الماضي وسينطلق الموسم الثاني في فبراير ويستمر حتى مايو المقبل وذلك لتسليط الضوء على مهارات شبابية في اي مجال الموهبة والابداع”.وأكد حرص الوزارة على المشاركة وحضور أي فعالية شبابية بهذا الخصوص ومنها المنصات التعليمية كالمسابقات التي ينظمها (ملست اسيا) للطلاب.بدوره أكد المدير الإقليمي ل (ملست آسيا) داود الأحمد في كلمة مماثلة أن مسابقة أبطال الروبوت (تتبع الخط) ليست مجرد تحد بين المشاركين بل تحضرهم للدخول إلى عالم الروبوتات الصناعية حيث هذا النوع من الروبوتات موجود في المصانع والمستودعات التي تعتمدها كبرى الشركات الصناعية وكذلك في المطاعم كروبوت خادم متتبع للمسار.وأضاف الأحمد أن المسابقة هي احدى المسابقات التي ينظمها (ملست آسيا) للطلبة الفائزين بالمسابقة المدرسية السنوية للروبوت وتعتمد على تصميم وبرمجة روبوت تتبع الخط ومن ميزة هذه المسابقة مشاركة كل شخص بمفرده وليس كفريق وذلك من أجل تحديد بطل الأبطال.وأوضح أن هذه المسابقة تظهر مدى كفاءة المشاركين من خلال برمجة الروبوت على مسار فيه زوايا مختلفة وكيفية ضبط سرعة الروبوت للوصول إلى الهدف في أقل وقت ممكن.