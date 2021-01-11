نائب رئيس الحرس الوطني بحث والسفيرة التركية المواضيع ذات الاهتمام المشترك

بحث نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين مع سفيرة الجمهورية التركية لدى دولة الكويت عائشة كويتاك المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.وقال الحرس الوطني في بيان صحفي ان الشيخ أحمد النواف رحب بسالفيرة التركية مشيدا بدور السفارة التركية في دعم العلاقات المتميز بين البلدين ومؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين دولة الكويت والجمهورية التركية الصديقة.من جانبها، قدمت السفيرة التركية للشيخ أحمد النواف التهنئة بمناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية وتعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني.