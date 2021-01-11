محليات

وزير الاعلام يعرب عن رفضه للاخطاء المتكررة التي تقع فيها «كونا» والمسيئة لتاريخها

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أعرب وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن رفضه للاخطاء المتكررة التي تقع فيها وكالة الأنباء الكويتية () في اخبارها المنشورة خلال الفترة الأخيرة مؤكدا رفضه لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي تسيء الى تاريخ الوكالة الرسمية في البلاد.وأكد المطيري في تصريح صحفي اليوم الاثنين انه تم احالة نائب مدير عام الوكالة والفريق المعني بالحادثة الى التحقيق لمعرفة ملابسات الموضوع ومحاسبة المقصرين لضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء مستقبلا مشددا على انه لن يسمح بتكرار هذه الاخطاء مستقبلا.وقال ان الوكالة لها دور مهم في تغطية الاخبار المحلية والدولية بكل مصداقية وشفافية باعتبارها مصدر موثوق الا ان الاخطاء التي وقعت تؤثر على مكانتها المرموقة مؤكدا انه سيعمل على اعادة الامور الى نصابها في الوكالة.

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