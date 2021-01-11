وزير الداخلية استقبل عددا من السفراء والقائمين بالأعمال

– حريصون على تقديم الدعم لتعميق وترسيخ العلاقات مع دول العالم استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، بمكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح اليوم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا غسان الزواوي، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الارجنتين عبد الله اليحيا، والسفير المفوض والقائم بأعمال سفارة الكويت لدى المملكة المغربية غازي حامد الفضلي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد لي مينغ قانغ، كل على حدة.ورحب وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، بضيوفه وبحث معهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآلية تعزيز العلاقات بين وزارة الداخلية وسفارات الكويت في الخارج مؤكداً حرص المؤسسة الأمنية على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لهم بهدف تحقيق المزيد من تعميق وترسيخ العلاقات مع دول العالم واستعراض الخدمات التي تقدمها المؤسسة الأمنية للمواطنين الكويتيين في هذه الدول.كما بحث وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، مع السفير الصيني العلاقات الثنائية خاصة المتعلقة بالجانب الأمني وسبل تعزيزها خصوصا في مجالات تبادل المعلومات والخبرات والتدريب بين البلدين الصديقين.