«التربية»: الكويت الأولى عالمياً بمؤشر النظام والأمان في المدارس

قال وكيل وزارة التربية لقطاع البحوث التربوية والمناهج ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم صلاح دبشة ان الكويت حلت بالمركز الأول عالميا في مؤشر توفر النظام والأمان في المدارس وفقا لدراسة اجرتها (تيمز) العالمية لطلبة الصف الثامن في مادة الرياضيات وبنسبة بلغت 77 في المئة.واضاف دبشة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التربية اليوم الثلاثاء لاستعراض النتائج الأولية لدراسة تيمز 2019 ان الكويت حلت في المركز الثاني عالميا في مادة العلوم بنسبة بلغت 75 في المئة.واشار الى مشاركة الكويت بالدراسات الدولية لتقييم نظام التعليم مع تسليط الضوء على ارتفاع نتائج الكويت وإشادت منظمة (IEA) بالتزام الكويت بالمعايير والشروط الدولية.وذكر ان الكويت حلت في المركز الثاني عالميا في مؤشر مستوى الرضا الوظيفي لمعلمي العلوم في الصف الثامن في حين حلت في المركز الخامس في الصف الرابع وحلت في المركز الخامس في الصف الثامن والمركز السابع في الصف الرابع في مادة الرياضيات.واكد دبشة اهتمام الوزارة بجميع الدراسات الدولية التي تقيم النظام التعليمي من اجل العمل على تطوير وتحسين التعليم بالكويت لافتا الى ان الكويت استطاعت أن تحقق نتائج ايجابية في عملية دفع عجلة التعليم نحو الافضل.واوضح أن المشاركة في مثل هذه الدراسات لها أهمية بالغة في تقييم النظام التعليمي والوقوف على مواطن الضعف والمناطق العائمة التي تحتاج الى ايضاح مشيرا الى ان السنوات الماضية شهدت دراسة إمكانية رفع قدرة الكويت والمساهمة في تحسين مستوى النظام التعليمي الأمر الذي أدى بالفعل الى إحداث فرق في النتائج.بدورها استعرضت موجه عام مادة العلوم وعضو الفريق الأساسي لدراسة تيمز منى الأنصاري في المؤتمر ارتفاع نتائج الكويت في مادة العلوم لافتة الى ارتفاع مستوى الطلاب في الصف الرابع 55 نقطة ليصل الى 392 نقطة بدلا من 337 في دراسة تيمز 2015 في حين ارتفع مستوى طلاب الصف الثامن 33 نقطة ليصل الى 444 بدلا من 411 في دراسة 2015.وأشارت الانصاري إلى العلاقة بين حب المتعلم لمادة العلوم وتحصيله الدراسي موضحة انه كلما أحب المتعلم مادة العلوم زاد تحصيله للنقاط في اختبارات تيمز الدولية الأمر الذي يوصي بضرورة العمل على جذب المتعلم في حصة العلوم.من جانبها استعرضت الموجه الفني الأول لمادة الرياضيات في منطقة العاصمة التعليمية وعضو الفريق الأساسي لدراسة تيمز شيخة الحجرف نتائج مادة الرياضيات مبينة أن الكويت من ضمن 14 دولة حققت ارتفاعا في متوسط التحصيل العلمي في الصف الرابع بعد تقدمها ب 30 نقطة في حين تقدم طلبة الصف الثامن 11 نقطة.وأشارت الحجرف الى مؤشر احساس الطالب بالانتماء للمدرسة وتأثيره على معدل التحصيل في مادة الرياضيات لافتة الى انه كلما زاد إحساس المتعلم بالانتماء للمدرسة زاد تحصيله العلمي الأمر الذي يدعو الى الحرص على جعل المدرسة بيئة جاذبة.واكدت اهمية جعل البيئة المدرسية آمنة ومنظمة لافتة الى ان الدراسة بينت ان البيئة المدرسة في الكويت آمنة ومنظمة بنسبة 82 في المئة في الصف الرابع و77 في المئة في الصف الثامن.يذكر أن (تيمز) دراسة عالمية تهدف إلى التركيز على السياسات والنظم التعليمية ودراسة فعالية المناهج المطبقة وطرق تدريسها والتطبيق العملي لها وتقييم التحصيل وتوفير المعلومات لتحسين تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم وتتم هذه الدراسة تحت إشراف الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA ومقرها هولندا.