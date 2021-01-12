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“التطبيقي” تفتح باب البعثات الطلابية لحملة الدبلوم من متفوقيها

منذ ساعتين
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أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن فتح باب البعثات الطلابية لحملة الدبلوم من متفوقيها إلكترونيا وذلك خلال الفترة من 11 الى 30 يناير الجاري.وقال مدير ادارة البعثات والعلاقات الثقافية بالهيئة جاسم القعود في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن فتح باب الالتحاق في البعثات الطلابية لحملة الدبلوم المتفوقين للعام الدراسي 2019/2020 يتم عبر موقع الهيئة الالكتروني.وأضاف القعود أن باب التقديم مفتوح لكلية الدراسات التجارية وكلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية والمعهد العالي للطاقة والمعهد العالي للاتصالات والملاحة ومعهد التدريب الانشائي.وأشار إلى ضرورة الاطلاع على الشروط العامة والملاحظات الهامة للتقديم وذلك لضمان عدم رفض الطلب من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

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