«التعريف بالإسلام» وزعت 3400 حقيبة هداية.. خلال 2020

أكد مدير عام لجنة التعريف بالإسلام إبراهيم البدر أن حقيبة الهداية من أهم مشاريع اللجنة الدعوية حيث أنها كانت سبباً في دخول عدداً كبيراً من غير المسلمين للإسلام، مبيناً أن اللجنة وزعت عدد 3400 حقيبة هداية خلال عام 2020 . وأشار البدر أن اللجنة نظراً للظروف الصحية الحالية وحرصاً على اتباع تعليمات وزارة الصحة بضرورة التباعد الاجتماعي أصدرت التعريف بالإسلام النسخة الالكترونية من حقيبة الهداية، وقامت بترجمتها إلى 8 لغات هي: الإنجليزية، والفرنسية، والهندية، والسنهالية، والمالايالم، والنيبالية، والتاميلية، والتجالوج، وجاري إضافة 6 لغات أخرى هي الالمانية، والاسبانية، والايطالية، والصينية، والتلغو، والامهرية.وأوضح البدر أن الحاجة للمشروع كبيرة جدا نظراً لوجود مئات الآلاف من المقيمين بالكويت من غير المسلمين، والكثير منهم يعبرون لكفلائهم أو زملائهم عن رغبتهم في التعرف على الإسلام، وهؤلاء نقوم بتوزيع حقيبة الهداية عليهم بلغتهم لتكون مصدراً للمعلومات التي يرغبون في الحصول عليها.وفيما يتعلق بمحتوى الحقيبة، قال البدر: نقوم بتوزيع وطباعة نوعين من حقائب الهداية الأول منها حقيبة تعريفية عن الإسلام وتستهدف شريحة غير المسلمين وتحتوي على معلومات مبسطة عن الأخلاق الإسلامية والعبادات، والثاني حقيبة خاصة للمهتدين الجدد تركز على الطهارة، والصلاة، والأذكار، وتعليم الفاتحة، وجزء عم، والأربعين النووية. وحول طريقة الحصول على حقيبة الهداية أوضح أنه يمكن الحصول عليها من فروع لجنة التعريف بالإسلام، كما يمكن التبرع بقيمة الحقيبة أو عدد من الحقائب لتقوم اللجنة بتوزيعها، علماً بأن تكلفة الحقيبة 2.5 دينار. وختم البدر تصريحه بدعوة من يرغب في الاستفسار عن المشروع أو التبرع سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو فرق تطوعية إلى الاتصال على 22444117 – 97600074 ، أو زيارة موقع لجنة التعريف بالإسلام على مواقع التواصل الإجتماعي.