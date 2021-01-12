الراجحي: مماطلة الحكومة في صرف مكافأة (الصفوف الأمامية) أمر مستغرب

12 يناير 2021 | | قال النائب محمد الراجحي إن وزير المالية خليفة حمادة رد على سؤال برلماني بشأن التأخير في صرف مكافأة الصفوف الأمامية، بأن الوزارة في انتظار تحديد آلية صرف تلك المكافأة من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك.

وقال الراجحي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه وردته العديد من الاتصالات والرسائل من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستفسر عن رد الحكومة على هذا السؤال.

وأضاف أن الوزير أوضح في رده على السؤال أن وزارة المالية في انتظار تحديد آلية الصرف التي سوف تحددها اللجنة الوزارية (لجنة طوارئ كورونا) وعلى ضوئها يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

واستغرب الراجحي عدم صرف تلك المكرمة الأميرية من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد تقديرا لجهود أصحاب الصفوف الأولى حتى الآن.

واعتبر ان رد الوزير بوجود تنسيق مع اللجنة وديوان الخدمة يحتاج إلى إيضاح في ظل وجود فئات محددة ستستفيد من هذه المكرمة وقيمة المكافأة لكل مستفيد، متسائلاً كيف إذاً يريد الوزير ان ينسق مع ديوان الخدمة؟

واعتبر الراجحي أن الحكومة لا تريد ان تتعاون مع اصحاب الحق، مؤكداً أن هذه المكرمة مستحقة وجاءت في وقت استثنائي وفي ظل الوباء والناس خاطرت بأنفسها.

وقال الراجحي ” لا أريد ان اوجه رسالة الحكومة التي لا أعلم مصيرها الى الآن، وانما سأخاطب الحكومة القادمة بأن تأخر صرف المكافأة له تبعات سياسية، مضيفاً أن “رد الوزير جعلني أطمئن نفسياً بأن قرار تأييد الاستجواب وعدم التعاون مع هذه الحكومة هو قرار مستحق”.(ع.إ)(أ.غ)