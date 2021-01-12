«الصحة»: أولوية التطعيم للتسجيل المسبق

أكدت وزارة الصحة أن تطعيم «كوفيد 19» يشمل في المرحلة الحالية جميع الأعمار من 16 سنة وما فوق لعدد من الفئات هي الطواقم الطبية والعاملين في وزارة الصحة وكبار السن ما فوق 65 سنة والعاملين في الصفوف الأمامية وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والدورة الدموية وأمراض الكلى والكبد والدم المزمنة وأمراض الجهاز التنفسي وغيرها.وقالت الوزارة في حسابها على «تويتر»، إن أولوية التطعيم للتسجيل المسبق لكل فئة على حدة.وأكدت أن لكل فئة حصة مخصصة لها بشكل يومي.