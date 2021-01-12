بالأرقام.. وباء كورونا أحدث شللا “مهولا” في مطار هيثرو

أعلن مطار هيثرو بلندن، وهو الأكثر إزدحاما في بريطانيا، أن أعداد الركاب هبطت 73 في المئة في 2020، بعدما أدت إجراءات الوقاية من كورونا إلى شل الملاحة الجوية.

وأوضح المطار، يوم الاثنين، أن أحجام الشحن الجوي السنوية تراجعت أيضا 28 في المئة، لأن هبوط عدد طائرات الركاب يعني انخفاض المساحة المتاحة للبضائع.

وذكر هيثرو أن أعداد الركاب في ديسمبر الماضي هوت 83 في المئة مع قيام دول بفرض قيود على المسافرين من بريطانيا عقب ظهور السلالة الجديدة من كوفيد-19 واضطرار ملايين الركاب لإلغاء خططهم للسفر.

وتوجت أعداد المسافرين عاما قاتما لهيثرو الذي خسر في أكتوبر لقب المطار الأكثر إزدحاما في أوروبا أمام مطار شارل ديغول في باريس.

وتقول الهيئة الاستشارية الحكومية الخاصة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إن لديها ثقة كبيرة في أن السلالة الجديدة أكثر عدوى لكنها لا تملك أي دليل قاطع على أنها أكثر فتكا، وفقا لرويترز.

ويقول الأطباء إن الأعراض مشابهة إلى حد ما مع السلالة الأولى، مشيرين إلى أنها تتراوح بين الخفيفة والشديدة، ويمكنها أن تظهر من يومين إلى 14 يوما.

ونصح المصدر بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة وغسل اليدين باستمرار.

وأوضح المطار، يوم الاثنين، أن أحجام الشحن الجوي السنوية تراجعت أيضا 28 في المئة، لأن هبوط عدد طائرات الركاب يعني انخفاض المساحة المتاحة للبضائع.

وذكر هيثرو أن أعداد الركاب في ديسمبر الماضي هوت 83 في المئة مع قيام دول بفرض قيود على المسافرين من بريطانيا عقب ظهور السلالة الجديدة من كوفيد-19 واضطرار ملايين الركاب لإلغاء خططهم للسفر.

وتوجت أعداد المسافرين عاما قاتما لهيثرو الذي خسر في أكتوبر لقب المطار الأكثر إزدحاما في أوروبا أمام مطار شارل ديغول في باريس.

وتقول الهيئة الاستشارية الحكومية الخاصة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إن لديها ثقة كبيرة في أن السلالة الجديدة أكثر عدوى لكنها لا تملك أي دليل قاطع على أنها أكثر فتكا، وفقا لرويترز.

ويقول الأطباء إن الأعراض مشابهة إلى حد ما مع السلالة الأولى، مشيرين إلى أنها تتراوح بين الخفيفة والشديدة، ويمكنها أن تظهر من يومين إلى 14 يوما.

ونصح المصدر بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة وغسل اليدين باستمرار.