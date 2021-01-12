حقن تطعيم كورونا في “ديزني لاند”

أعلن مسؤولون حكوميون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، في وقت متأخر الاثنين، أن متنزه ديزني لاند، الذي تملكه شركة والت ديزني والمغلق منذ مارس، سيصبح أول موقع كبير للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 في مقاطعة أورانج في الولاية.

وقال مسؤولو المقاطعة في بيان إن ديزني لاند سيصبح أول مواقع التطعيم الكبيرة في المقاطعة، مشيرين إلى أنه سيبدأ تشغيله في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

الجدير بالذكر أن المقاطعة ستعلن عن مواقع تطعيم كبرى أخرى بعد الانتهاء من الترتيبات المطلوبة لذلك، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت مسؤولة الصحة في متنزهات ديزني، باميلا هيميل، في بيان بالبريد الإلكتروني “يفخر منتجع ديزني لاند بالمساهمة في دعم مقاطعة أورانج ومدينة أناهيم عبر استخدام منشآتنا، ونحن ممتنون للمقاطعة والمدينة على كل جهودهما لمكافحة كوفيد-19”.

وقال مسؤولو المقاطعة في بيان إن ديزني لاند سيصبح أول مواقع التطعيم الكبيرة في المقاطعة، مشيرين إلى أنه سيبدأ تشغيله في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

الجدير بالذكر أن المقاطعة ستعلن عن مواقع تطعيم كبرى أخرى بعد الانتهاء من الترتيبات المطلوبة لذلك، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت مسؤولة الصحة في متنزهات ديزني، باميلا هيميل، في بيان بالبريد الإلكتروني “يفخر منتجع ديزني لاند بالمساهمة في دعم مقاطعة أورانج ومدينة أناهيم عبر استخدام منشآتنا، ونحن ممتنون للمقاطعة والمدينة على كل جهودهما لمكافحة كوفيد-19”.