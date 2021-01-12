سلطان عمان يشيد بدور سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في دعم المسيرة الخليجية

أشاد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق اليوم الاثنين بالدور الذي قام به حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي.وذكرت وكالة الانباء العمانية ان السلطان هيثم بن طارق اشاد خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء العماني “بالدور الرائد الذي قام به المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت طيب الله ثراه في دعم المسيرة الخليجية تحقيقا لطموحات شعوبها”.كما اشاد السلطان هيثم بن طارق خلال الاجتماع “بالقمة الخليجية التي عقدت مؤخرا بالمملكةالعربية السعودية والتي ساهمت في إنجاحها وما تحقق فيها من نتائج إيجابية على صعيدالتفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي”.