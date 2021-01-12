صالح المطيري: معالجة وضع غرفه التجارة والصناعة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي

12 يناير 2021 | | أعلن النائب صالح ذياب المطيري عن تقدمه بقانون لتنظيم عمل غرفة التجاره وصناعه الكويت.

وقال المطيري في تصريح صحفي في المركز الاعلامي لمجلس الامه انه “انطلاقا من مبدء الشفافيه وثوابتنا الشرعيه وعهود اطلقناها قبل وصولنا لقبه عبدالله السالم ولايماننا ايمان كامل باننا سنبدء في خطوات للوصول للاصلاح الاقتصادي الكامل تقدمت بقانون لتنظيم عمل غرفه التجاره وصناعه الكويت”.

وأوضح ان غرفة التجاره والصناعه تأسست في عام ١٩٥٦ وتم تشكيل أول مجلس اداره لها في ١٩٥٩، كما ان الانتساب لها الزامي من قبل الموسسات والشركات في الدولة من خلال رسوم، معتبرا ان “هذه الممارسة غير خاضعه للدولة ولا يوجد لها قانون ينظم عملها”.

واعتبر المطيري ان خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد تقتضي تقديم تقنين وضع الغرفه التجارة من خلال قانون يقدم بصفة الاستعجال، مشيرا من جهة أخرى إلى ان قانون الزكاة بصورته الصحيحة المطابق للشريعة الاسلامية هي أحد الوعود التي قطعها على نفسه منذ دخوله إلى مجلس الأمة، من خلال إلزام

الشركات المساهمة والمقفلة بتأدية ٢.٥٪؜ ومعاقبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة عن وضعه المالي. (م.خ)