«صندوق التنمية» يحول 17 مليون دينار لـ«السكنية»

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية عن تحويل مبلغ 17 مليون دينار كويتي (ما يعادل 56 مليون دولار أمريكي) لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد اعتماده الحسابات الختامية للصندوق عن السنتين الماليتين (2018 – 2019) و (2019 – 2020).وقال نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية غانم الغنيمان في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن قانون الصندوق الذي عدل في عام 2003 يشمل تحويل 25 في المئة من صافي الأرباح الخاصة بالصندوق إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية سنويا.وأوضح الغنيمان أنه وحتى الآن تم تحويل 377 مليون دينار (مايعادل 2ر1 مليار دولار) إلى المؤسسة منذ إقرار القانون مضيفا ان تلك المساهمة تعد إحدى أبرز المبادرات المحلية للصندوق وتشكل مردودا اقتصاديا كبير وداعم للتنمية المحلية.وأفاد أن الصندوق يعد مؤسسة عامة كويتية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى.