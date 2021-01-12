كأس العالم لكرة اليد يصل مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي ،يوم الثلاثاء ، كأس العالم لكرة اليد، الذي وصل بصحبة منتخب الدنمارك المشارك في المنديال الذي تستضيفه مصر في الفترة من 13 – 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

وكان فى إستقبال الكأس وفد من الاتحاد الدولي والإفريقي لكرة اليد، وتم تخصيص موكب من سيارات التأمين لحمل الكأس، وقام فريق من العلاقات العامة من شركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، بإنهاء إجراءات خروج الكأس، وانهاء إجراءات وصول الوفد المصاحب له.

يشار إلى أن الأربع وعشرين ساعة الماضية شهدت وصول منتخبات كل من ألمانيا والنمسا وفرنسا وإيسلندا والكونغو والبرتغال والدنمارك وشيلي، و 90 شخصية من مختلف الجنسيات تابعين للحكام، وشركات البث، والاتحاد الدولي لكرة اليد، وكذلك متخصصين للكشف علي المنشطات.

واتخذت سلطات المطار بإتخاذ كافة الإجراءات الطبية والإحترازية ضد فيروس كورونا، وتم عمل مسحات طبية لكل الشخصيات والوفود التي وصلت القاهرة.

وكان فى إستقبال الكأس وفد من الاتحاد الدولي والإفريقي لكرة اليد، وتم تخصيص موكب من سيارات التأمين لحمل الكأس، وقام فريق من العلاقات العامة من شركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، بإنهاء إجراءات خروج الكأس، وانهاء إجراءات وصول الوفد المصاحب له.

يشار إلى أن الأربع وعشرين ساعة الماضية شهدت وصول منتخبات كل من ألمانيا والنمسا وفرنسا وإيسلندا والكونغو والبرتغال والدنمارك وشيلي، و 90 شخصية من مختلف الجنسيات تابعين للحكام، وشركات البث، والاتحاد الدولي لكرة اليد، وكذلك متخصصين للكشف علي المنشطات.

واتخذت سلطات المطار بإتخاذ كافة الإجراءات الطبية والإحترازية ضد فيروس كورونا، وتم عمل مسحات طبية لكل الشخصيات والوفود التي وصلت القاهرة.