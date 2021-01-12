مان يونايتد أمام الريدز.. موقعة نارية تتصدر كأس الاتحاد

يستضيف مانشستر يونايتد غريمه ليفربول في الدور الرابع لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد سحب القرعة الاثنين وستقام المواجهة المرتقبة بعد أسبوع من مباراة قمة أخرى بينهما في الدوري الممتاز.

ويلتقي الغريمان، اللذان يتصدران الدوري الممتاز ويتقابلان في المسابقة يوم الأحد المقبل، في الكأس لأول مرة منذ سجل ديرك كاوت هدف الفوز المتأخر ليفوز ليفربول 2-1 في يناير 2012.

ولم يفز يونايتد على ليفربول منذ مارس 2018، ولم يذق أولي جونار سولشار مدرب يونايتد طعم الفوز حتى الآن أمام ليفربول في أربع محاولات كمدرب من بينها مرة مع كارديف سيتي.

ويلعب أرسنال حامل اللقب خارج ملعبه أمام الفائز من ساوثامبتون وشروزبري تاون. ولم يتحدد موعد المواجهة بينهما في الدور الثالث بعد أن تأجلت المباراة بسبب حالات إصابة بفيروس كورونا في شروزبري.

وقال الاتحاد الانجليزي إن لجنة مسابقات المحترفين التابعة له ستجتمع هذا الأسبوع لتقرير مصير مباراة ساوثامبتون وشروزبري.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على تشيلتنهام تاون المنافس في الدرجة الرابعة بينما يتوجه توتنهام هوتسبير، الذي فاز على مارين المنتمي للدرجة الثامنة، لمواجهة ويكومب واندرارز المنافس في الدرجة الثانية.

ويستضيف تشيلسي منافسه لوتون تاون المنتمي للدرجة الثانية بينما يستضيف شيفيلد يونايتد، الذي حقق أول انتصار له هذا الموسم على مضيفه بريستول روفرز في الدور الثالث، بليموث أرجايل.

ويلعب فولهام ضد بيرنلي في مواجهة بين فريقين من الدوري الممتاز بينما يلتقي كرولي تاون المغمور، الذي فاز على ليدز يونايتد، خارج ملعبه مع بورنموث.

وسحبت قرعة الدور الخامس أيضا الاثنين حيث تجنب “الستة الكبار” في الدوري الممتاز مواجهات ضد بعضها البعض حال تأهلهم.

ويلتقي الغريمان، اللذان يتصدران الدوري الممتاز ويتقابلان في المسابقة يوم الأحد المقبل، في الكأس لأول مرة منذ سجل ديرك كاوت هدف الفوز المتأخر ليفوز ليفربول 2-1 في يناير 2012.

ولم يفز يونايتد على ليفربول منذ مارس 2018، ولم يذق أولي جونار سولشار مدرب يونايتد طعم الفوز حتى الآن أمام ليفربول في أربع محاولات كمدرب من بينها مرة مع كارديف سيتي.

ويلعب أرسنال حامل اللقب خارج ملعبه أمام الفائز من ساوثامبتون وشروزبري تاون. ولم يتحدد موعد المواجهة بينهما في الدور الثالث بعد أن تأجلت المباراة بسبب حالات إصابة بفيروس كورونا في شروزبري.

وقال الاتحاد الانجليزي إن لجنة مسابقات المحترفين التابعة له ستجتمع هذا الأسبوع لتقرير مصير مباراة ساوثامبتون وشروزبري.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على تشيلتنهام تاون المنافس في الدرجة الرابعة بينما يتوجه توتنهام هوتسبير، الذي فاز على مارين المنتمي للدرجة الثامنة، لمواجهة ويكومب واندرارز المنافس في الدرجة الثانية.

ويستضيف تشيلسي منافسه لوتون تاون المنتمي للدرجة الثانية بينما يستضيف شيفيلد يونايتد، الذي حقق أول انتصار له هذا الموسم على مضيفه بريستول روفرز في الدور الثالث، بليموث أرجايل.

ويلعب فولهام ضد بيرنلي في مواجهة بين فريقين من الدوري الممتاز بينما يلتقي كرولي تاون المغمور، الذي فاز على ليدز يونايتد، خارج ملعبه مع بورنموث.

وسحبت قرعة الدور الخامس أيضا الاثنين حيث تجنب “الستة الكبار” في الدوري الممتاز مواجهات ضد بعضها البعض حال تأهلهم.