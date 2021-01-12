محليات

مجلس الوزراء: إلزام جميع القادمين إلى الكويت بإحضار شهادة الخلو من “كورونا”

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قرر مجلس الوزراء السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة ضمن إطار خطة عودة العمالة المنزلية عبر منصة بالسلامة مع الالتزام بالضوابط والإشتراطات في الخطة اعتبارا من يوم الاحد الموافق 17 يناير 2021.كما قرر المجلس إلزام القادمين من كافة دول العالم إلى الكويت إحضار شهادة PCR تثبت سلبية النتيجة لمرض كوفيد – 19 قبل الوصول إلى الكويت بمدة لا تزيد على 72 ساعة من تاريخ الفحص وليس من تاريخ صدور النتيجة، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من يوم الاحد 17 يناير الجاري، وتحميل شركات الطيران كلفة إجراء عدد فحصين PCR عند الوصول وخلال فترة الحجر لكافة القادمين الى البلاد البلاد، وذلك من يوم 17 يناير.

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