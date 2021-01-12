محافظ الأحمدي بحث التعاون المشترك مع سفير بنغلاديش

استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير جمهورية بنغلاديش الجديد لدى دولة الكويت سعادة إم دي عشيق الزمان ، وذلك بمناسبة مباشرته مهامه ، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها في جميع المجالات.كما تطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين إجمالاً وعلى مستوى الأنظمة الإدارية المحلية والمحافظات والمناطق على وجه الخصوص ، وأعرب المحافظ الخالد في ختام اللقاء الذي تم خلاله تبادل الدروع التذكارية عن تمنياته للسفير عشيق الزمان التوفيق والنجاح لأجل الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين الى آفاق أرحب.من جهته عبر السفير عشيق الزمان عن سعادته وإمتنانه لحفاوة استقبال المحافظ الخالد ، معرباً عن التقدير البالغ للرعاية التي يحظى وتحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلاده ومواطنو جمهورية بنغلاديش على الصعيدين الرسمي والشعبي في دولة الكويت.