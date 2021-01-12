مشروع «كفو» ينظم «افتراضيا» فعالية عرض أفكار «مجتمع الرياضة»

نظم مشروع كفاءات الكويت لفرص مستقبلية (كفو) التابع للديوان الأميري اليوم الاثنين فعالية عرض أفكار (مجتمع الرياضة) – أحد مجتمعات المشروع الشبابي السنوي المتعددة – بغية تبادل الأفكار والمبادرات ذات الصلة.وقالت المدير التنفيذي لمشروع (كفو) الدكتورة فاطمة الموسوي في بيان صحفي إن الفعالية التي جاءت ضمن النسخة السنوية الرابعة بدأت بكلمة ألقاها سفير (مجتمع الرياضة) أسامة بورحمة الذي قام بعرض تعريفي عن المشروع الشبابي وسبل الانضمام إلى فعالياته والاستفادة منها وذلك بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس اللجنة النسائية للاتحاد الكويتي لكرة القدم فاطمة حيات.وأوضحت الموسوي أن الفعالية جاءت في إطار مناقشة الأفكار ذات الصلة بغية توفير مساحة للتفاعل وبناء فرص التعاون بين الكفاءات التي يستهدفها المشروع ومن ثم المساهمة في تحقيق الرؤية التنموية.ودعت الشباب إلى التسجيل في (كفو) – أحد إنجازات وتوصيات المشروع الوطني للشباب (الكويت تسمع) – باعتباره المنصة الوطنية الأولى لعرض الكفاءات الشبابية بما يسهل من عملية البحث والتواصل والتعاون فيما بينهم.