معهد «الأبحاث» يطلق التقرير الخاص بزيارة وفد علمي كويتي لبريطانيا حول إنتاج الوقود والكيماويات

قام معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع السفارة البريطانية لدى دولة الكويت اليوم الثلاثاء بالإطلاق الرسمي للتقرير الخاص بالزيارة العلمية التي قام بها وفد من الكويت إلى بريطانيا العام الماضي.وقال المعهد في بيان صحفي إن تلك الزيارة هدفت إلى تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون العلمي في مجال الكيماويات وإنتاج الوقود من النفايات الصلبة والاحتباس الحراري وتلوث التربة واستخدام المكامن لتخزين الكربون بالإضافة إلى التعرف على آخر التقنيات لإنتاج طاقة نظيفة.وأضاف أن الوفد الكويتي الزائر ضم باحثين ومتخصصين من معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية.وأثنت المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث الدكتورة سميرة السيد عمر على جهود برنامج الحكومة البريطانية للعلوم والابتكار في منطقة الخليج والسفارة البريطانية وأعضاء البعثة الدبلوماسية والمركز الثقافي البريطاني والوفد المشارك في الزيارة العلمية والجهات التي يمثلونها.وقالت عمر وفق البيان إنه أتيحت خلال تلك الزيارة التقارب والتفاهم مع ثماني مؤسسات بحثية بريطانية متميزة ووضع تصورات للتعاون العلمي والعمل المشترك بين البلدين.من جانبه أعرب السفير البريطاني لدى دولة الكويت مايكل دافنبورت عن سعادته في المشاركة في الإطلاق الرسمي لهذا التقرير الذي يعكس الصداقة المتميزة بين البلدين والتعاون العلمي القيم.