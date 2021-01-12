وزير الإعلام ينعى الإعلامي والمذيع حسين ملا علي المتروك

نعى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري ببالغ الحزن والأسى الإعلامي والمذيع المخضرم المغفور له بإذن الله تعالى حسين ملا علي المتروك الذي انتقل الى جوار ربه أمس الاثنين بعد مسيرة حافلة بالعطاء زاخرة بالإنجاز في الساحة الإعلامية.وقال الوزير المطيري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الراحل تميز بالإخلاص والإبداع في عمله مؤمنا بروح الفريق الواحد محتضنا الإعلاميين الشباب الذين لم يبخل عليهم يوما سواء بالنصح والتوجيه والإرشاد.وأضاف أن للفقيد الراحل بصمات كبيرة سطرها من خلال برامجه المميزة التي قدمها عبر إذاعة دولة الكويت بمختلف قنواتها وأثرت الساحة الإعلامية مثل برامج (مساء الخير يا كويت) و(على الخط) و(جولة في الدولة) و(معكم في كل مكان) و(ركن الشرطة) إضافة إلى برامج أخرى عديدة خلال مسيرته الممتدة.وأعرب الوزير المطيري عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد والأسرة الإعلامية الكويتية التي فقدت برحيله إعلاميا مخضرما من جيل الرواد الذين أرسوا دعائم النهضة الإعلامية في البلاد داعيا المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.