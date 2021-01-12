وزير التجارة يطالب «الشؤون» بتكويت الوظائف الإدارية بفروع التموين

طالب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتي فيصل المدلج وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتكويت الوظائف الإدارية في فروع التموين بالجمعيات التعاونية للمساهمة في وقف الهدر بالمواد التموينية فضلا عن خلقها فرص عمل للمواطنين.وقالت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الوزير المدلج وجه كتابا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري طلب فيه تكويت تلك الوظائف خصوصا العاملين بفروع التموين.وأكدت الوزارة أن تلك الخطوة من شأنها المساهمة في وقف الهدر في المواد التموينية عبر منع العمالة الأجنبية من أداء هذه الأعمال وحصرها بالكويتيين فضلا عن دورها في خدمة الوطن والمواطنين.وأشارت إلى أن تكويت هذه الوظائف يخلق فرص عمل للمتقاعدين الكويتيين وحملة الشهادات من أبناء المناطق السكنية الواقعة فيها الفروع التموينية مجددة خطابها إلى وزارة (الشؤون) للاسراع بهذا الأمر بما يواكب السياسة العامة للدولة نحو تكويت الوظائف الحكومية.