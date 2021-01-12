وكيل «الشؤون» بالإنابة: تثبيت 35 موظفاً إشرافياً في مختلف قطاعات الوزارة

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي عن تثبيت 35 موظفاً إشرافياً في مناصب مدراء ومراقبين ورؤساء أقسام بشتى قطاعات الوزارة.وقال في تصريح صحافي، «حريصون على منح الموظفين المستحقين حقوقهم وفقاً للوائح والنظم المعمول بها من قبل ديوان الخدمة المدنية»، وعليه تم تثبيت 35 موظفاً اشرفياً في مناصبهم عقب اعتماد لجنة شؤون الموظفين للاسماء المستحقة.وأضاف السبيعي، أن من الإشرافيين 5 مديرين و10 مراقبين و20 رئيس قسم، مبيناً أن قرارات التثبيت اُتخذت وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لعام 2006 في شأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات.وبيّن السبيعي أن الوزارة بصدد اعتماد تثبيت مجموعة أخرى من الموظفين المستحقين سيتم الاعلان عنهم بنهاية الاسبوع.واختتم السبيعي تصريحه مباركاً للموظفين المثبتين، داعيهم الى بذل مزيد من الجهد للارتقاء بالعمل في الوزارة.