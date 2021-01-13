السفير التونسي: الكويت جسدت نموذجاً متميزاً للعمل الإنساني الخيري

قال سفير الجمهورية التونسية لدى البلاد الهاشمي عجيلي، إن دولة الكويت جسدت نموذجا متميزا للعمل الانساني الخيري إذ لم تتوان في تلبية نداء الواجب الانساني عبر تقديمها المساعدات السخية والدائمة لجميع الشعوب.وأعرب السفير عجيلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اليوم الأربعاء عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير عن تقديره لدور الجمعية في إغاثة الشعوب المتضررة جراء الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الانسان والحد من انتشارها.وأشاد بجهود الجمعية على الصعيدين العربي والدولي وما تقوم به لخدمة الكويت عبر تقديم المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة للدول المنكوبة.وذكر أنه بحث مع الساير عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني والتطوعي وسبل تعزيزها بين البلدين الشقيقين الى جانب الاطلاع على مجمل نشاطات الجمعية الانسانية لدول العالم ومساعدات الأخيرة الى كل من سوريا والعراق واليمن وفلسطين وتونس.من جانبه، أكد الساير في تصريح مماثل لـ() على أهمية دور الجمعية في خدمة العمل الإغاثي والإنساني خاصة في سوريا والسودان وغزة والعراق واليمن موضحا أن العمل الإنساني يواجه تحديات كبيرة ولا بد من تسخير كل الجهود والخبرات ليكون أكثر فاعلية.واستعرض الساير خلال اللقاء الأعمال الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الجمعية داخل الكويت وخارجها انطلاقا من دورها الذي تؤديه على جميع المستويات معربا عن سعادته بزيارة السفير التونسي لمقر الجمعية والاطلاع على الجهود التي تقوم بها.