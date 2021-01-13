السليمي: الإصابة بـ«كيس الشعر» شائع في الكويت.. ويصيب الرجال أكثر من النساء

أكد استشاري جراحة السمنة في مستشفى الصباح د. محمد السليمي إن الإصابة بكيس الشعر شائع في الكويت والأطباء يجرون هذا النوع من الجراحة بصفة مستمرة.وأوضح أن كيس الشعر عبارة عن حويصلة من الشعر عادة ما تكون أسفل الظهر، ومن أعراضه ألم في منطقة أسفل الظهر، ويكون مصحوبا بإفرازات صديدية ودم من خلال فتحات صغيرة في أسفل الظهر.وقال السليمي في تصريح صحافي إنه من الممكن إجراء عملية كيس الشعر بجراحة تجميلية لا تظهر الجرح، لافتا إلى أن الرجال يصابون بكيس الشعر أكثر من النساء وتكون هذه الحالات شائعة في الشباب في العمر من 14 وحتى 30 عاما.وأضاف أن عملية كيس الشعر تشمل إجراءين أولهما الشق والتصريف وهو الأكثر شيوعاً للتخلص منه وهذا النوع من العمليات يعتبر من النوع البسيط حيث يمكن القيام به في عيادة الطبيب ويكون عادة عن طريق التخدير الموضعي ثم إجراء قطع في الكيس لتصريف السوائل الصديدية.أما ثانيها فهي استئصال كيس الشعروذلك يكون بعد التأكد من عدم جدوى العملية الأولى ومعاودة كيس الشعر للظهور مرة أخرى، ويتم خلال هذا الإجراء الجراحي الاستعانة بالتخدير الكلي.وأكد السليمي أن هذه الجراحة تستمر لمدة 45 دقيقة ويكون بعدها المريض قادراً على العودة إلى المنزل بعد ساعات قليلة، كما أن المريض باستطاعته العودة إلى نشاطه اليومي بعد 4 أسابيع من الجراحة.وحذر السليمي من التهاون في علاج كيس الشعر، موضحاً أنه إذا لم يتم إجراء عملية جراحية لكيس الشعر فقد يتكون خراج كبير في الظهر، وفي هذه الحالة يحتاج المريض إلى عملية اضطرارية لفتح الخراج وإزالة الصديد.وأشار إلى أن الرجال يصابون بكيس الشعر أكثر من النساء وتكون هذه الحالات شائعة في الشباب في العمر من 14 وحتى 30 عاما، مبيناً أن هذا النوع من الإصابة شائع في الكويت والأطباء يجرون هذا النوع من الجراحة بصفة مستمرة.