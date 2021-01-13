«الطيران المدني»: إدارة الملاحة الجوية تحقق شهادة «الأيزو» العالمية في نظام إدارة الجودة

أعلنت إدارة الملاحة الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني حصولها على شهادة الأيزو العالمية للتميز في نظام إدارة الجودة «9001 : 2015 ISO»، وذلك بعد تمكنها من تحقيق رقم قياسي جديد في نتائج التدقيق وفق البرنامج العالمي للتدقيق، والذي أجرته المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وفقا للقواعد والمواصفات القياسية الدولية المعتمدة لدى المنظمة.وفي هذا السياق، ثمن المسؤولون في إدارة الملاحة الجوية الجهود المبذولة من قبل الفريق المختص بإدارة الجودة ودعم الإدارة العليا المستمر ودورها الأساسي من خلال توصياتها بتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق الجودة بمعايير دولية ضمن اطار أعمالها.