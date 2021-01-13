محليات

«الطيران المدني»: إلزام الركاب الكويتيين وغير الكويتيين بتقديم فحص الـ pcr

منذ ساعة واحدة
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أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني، تعميما إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بالسماح باستقدام العمالة المنزلية، ضمن إطار خطة العمالة المنزلية عبر منصة “بالسلامة” مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات في الخطة. ودعت الإدارة، على إلزام جميع الركاب القادمين إلى الكويت من جميع الدول سواء كانوا من الكويتيين أو غير الكويتيين بتقديم شهادة فحص pcr معتمدة، تثبت سلبية الإصابة في الفيروس صلاحيتها لا تزيد عن 72 ساعة، من تاريخ أخذ العينة وحتى وقت القبول على الرحلة من بلد المغادرة. وبينت الإدارة أن العمل بما جاء في التعميم سيكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

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