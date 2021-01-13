«المرور»: صرف اللوحة الورقية اللاصقة اعتباراً من الغد

أعلنت الادارة العامة للمرور ممثلة في قسم مصنع اللواحات المرورية عن البدء في توزيع اللوحات الورقية اللاصقة “الاوروبية الصغيرة” اعتبارا من صباح يوم غد الخميس لمن يرغب بعد مراجعة قسم الفحص الفني.وأوضحت الادارة أن اللوحة الجديدة يتم تثبيتها على جسم المركبة مباشرة للمركبات التي لا تحتوي على قاعدة للوحدة المعدنية على حاجز التصادم الأمامي “الدعامية” .ودعت من يرغب للحصول على اللوحة “استيكر” مراجعة قسم المقاييس الدولية بادارة الفحص الفني ومراجعة قسم المركبات بادارات المرور بالمحافظات الـ6 لتسجيل المعاملة ومن ثم مراجعة مصنع اللوحات لاستلام اللوحة الجديدة.