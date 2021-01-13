«الهيئة العالمية» توزع مساعدات على 440 أسرة سورية لاجئة بالأردن

نفذت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية بالتعاون مع فريق (تراحم) التطوعي الكويتي اليوم الأربعاء (مشروع الشتاء) الإغاثي لتوزيع مساعدات على 440 أسرة سورية لاجئة بالأردن.وقال سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني لوكالة الأنباء الكويتية () خلال مراسم التوزيع التي أقيمت بمركز للخدمات المجتمعية في العاصمة عمان إن الكويت تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستمرة بنهجها الإنساني القائم على دعم الشعوب ومساعدتها ضمن إطار المشاريع والبرامج الإنسانية حول العالم.وأضاف الديحاني أن التوجيهات السامية تؤكد على “الاستجابة الدائمة” للنداء الإغاثي والوقوف على الاحتياجات الإنسانية للشعوب مشددا على حرص المؤسسات الخيرية الرسمية والأهلية في الكويت على ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع.وأشار إلى أن (مشروع الشتاء) الذي يعمل على تأمين احتياجات فصل الشتاء للأشقاء اللاجئين السوريين يأتي ضمن سلسلة الأنشطة والبرامج الإنسانية التي تقوم بها المؤسسات الكويتية ويؤكد مكانة الكويت “الرائدة” في ميادين العمل الإغاثي.من جانبه قال المشرف العام بالتكليف لمكتب (الهيئة الخيرية) في الأردن زياد أبو طالب ل() إن المشروع الإغاثي لفصل الشتاء يشمل توزيع 440 حقيبة تحوي بطانيات وأجهزة تدفئة ومحروقات لأسر اللاجئين السوريين وعدد من الأسر الفقيرة الأشد حاجة في مختلف مناطق الأردن.وأضاف أبو طالب أن الهيئة قامت بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية و16 جمعية خيرية محلية معتمدة لتوفير قائمة بأسماء المستحقين من هذه الأسر.وأوضح أن الهيئة اعتمدت آلية لتسليم أرباب الأسر المساعدات عبر كشوفات بالأسماء المستحقة وأرقام تسلسلية مثمنا رعاية سفير دولة الكويت عزيز الديحاني للتسهيلات التي تقوم بها السفارة الكويتية لأنشطة وبرامج الهيئة في مختلف محافظات المملكة ومناطقها.من ناحيته قال مدير مركز (صويلح) للخدمات المجتمعية التابع لجمعية (المركز الإسلامي) الخيرية الاردنية يوسف عثمان في تصريح مماثل إن هذه الحملة الإغاثية ال12 التي تقوم بها الهيئة في الاردن بالتعاون مع دولة الكويت لدعم اللاجئين السوريين إنسانيا في فصل الشتاء منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.وأعرب عثمان عن الشكر والتقدير لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على استمرار تقديم المعونات والمساعدات للاجئين السوريين مشيدا بمواقف دولة الكويت وسيرتها الخيرة تجاه أشقائها.