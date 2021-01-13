تصريحات “متشائمة” من كومان قبل نصف نهائي السوبر الإسباني

كشف مدرب برشلونة رونالد كومان، عن رأيه حول اللقاء المرتقب مع ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، كما تحدث عن حالة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشار كومان في تصريحات صحفية عن مواجهة سوسيداد، مساء الأربعاء، إلى أن “ريال سوسيداد يعتبر خصما قويا ويريد الضغط ولديه أفكار واضحة للغاية”.

وعن فرص برشلونة في الفوز بكأس السوبر، قال كومان: “الفرق الأربع لديها نفس الخيارات ويستطيعون تحقيق اللقب، ونريد الحفاظ على صورتنا في المباريات الأخيرة، ونحن نتطور وهذه اللحظة المناسبة لإثبات أننا نسير في الطريق الصحيح”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وحول أهمية الفوز بالكأس بالنسبة برشلونة، أوضح كومان: “لقب مهم، ولكنه ليس الأهم لأن هناك ألقاب أخرى، ونحن في دور نصف النهائي ونرغب في تقديم أقصى ما لدينا، وسنخوض المباراة بأفضل اللاعبين حتى نتأهل للنهائي”.

ونفى كومان أفضيلة فوز برشلونة باللقب، قائلا: “لا أعتقد ذلك، والريال ما زال أحد أفضل الأندية في هذه البطولة، ويتواجد بها 4 منافسين أقوياء، لهذا لسنا أفضلية، ولا يوجد فريق مرشح بقوة”.

وفيما يتعلق بحماسه لمواجهة ريال مدريد في النهائي، قال كومان: “علينا الانتظار، أولا نلعب نصف النهائي ونفوز به، ويجب أن نلعب بشكل جيد حتى نحقق الفوز”.

وتطرق كومان في حديثه لوضع ليونيل ميسي حيث أشار إلى أنه “تعرض لآلام في اليوم الأخير مثل لاعبين آخرين، ويبدو أنه سيكون متواجد معنا”.

وأشار كومان في تصريحات صحفية عن مواجهة سوسيداد، مساء الأربعاء، إلى أن “ريال سوسيداد يعتبر خصما قويا ويريد الضغط ولديه أفكار واضحة للغاية”.

وعن فرص برشلونة في الفوز بكأس السوبر، قال كومان: “الفرق الأربع لديها نفس الخيارات ويستطيعون تحقيق اللقب، ونريد الحفاظ على صورتنا في المباريات الأخيرة، ونحن نتطور وهذه اللحظة المناسبة لإثبات أننا نسير في الطريق الصحيح”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وحول أهمية الفوز بالكأس بالنسبة برشلونة، أوضح كومان: “لقب مهم، ولكنه ليس الأهم لأن هناك ألقاب أخرى، ونحن في دور نصف النهائي ونرغب في تقديم أقصى ما لدينا، وسنخوض المباراة بأفضل اللاعبين حتى نتأهل للنهائي”.

ونفى كومان أفضيلة فوز برشلونة باللقب، قائلا: “لا أعتقد ذلك، والريال ما زال أحد أفضل الأندية في هذه البطولة، ويتواجد بها 4 منافسين أقوياء، لهذا لسنا أفضلية، ولا يوجد فريق مرشح بقوة”.

وفيما يتعلق بحماسه لمواجهة ريال مدريد في النهائي، قال كومان: “علينا الانتظار، أولا نلعب نصف النهائي ونفوز به، ويجب أن نلعب بشكل جيد حتى نحقق الفوز”.

وتطرق كومان في حديثه لوضع ليونيل ميسي حيث أشار إلى أنه “تعرض لآلام في اليوم الأخير مثل لاعبين آخرين، ويبدو أنه سيكون متواجد معنا”.